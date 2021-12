Silvesterraketen und Böller dürfen in Deutschland auch in diesem Jahr nicht verkauft werden.

imago images/Christian Ohde

Berlin. Auch in diesem Jahr gilt in Deutschland ein Verkaufsverbot für Feuerwerk und Böller. Aber was, wenn ich noch Silvesterraketen im Keller habe? Ist es erlaubt, Feuerwerk online oder im Ausland zu kaufen? Ein Überblick.

Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu, in weniger als drei Wochen ist Silvester. Wie in jedem Jahr überlegen viele Menschen fieberhaft, wie sie den Jahreswechsel bestmöglich zelebrieren wollen: Diesen Abend, von dem sich die e