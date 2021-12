Olufemi Olubodun untersucht ein Nest von Siedlerwebern in einer Akazie, in das sich ein Paar Zwergfalken eingenistet hat.

Kristin Palitza/dpa

Kuruman, Südafrika. Schon heute ist es in der Kalahari heißer und trockener als an vielen Orten der Erde. Wissenschaftler erforschen nun, was das für Tiere und Pflanzen bedeutet - und was die Welt daraus lernen kann.

Tausende Zikaden geben ein ohrenbetäubendes Konzert. Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel auf den rostroten Sand. Regen gilt in diesem Teil der Erde als Segen. Überleben können nur die Widerstandsfähigsten, egal ob Pflanze oder Tier.In f