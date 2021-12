Der Komet „C/2021 A1 Leonard“ fliegt am kommenden Wochenende an der Erde vorbei und könnte am Morgenhimmel sichtbar werden.

University of Hertfordshire/dpa

Heppenheim/Offenbach. Lichtspiele aus dem All: Ein Schweifstern und verglühende Partikel gibt es in den kommenden Tagen. Ein Komet und viele Meteore sind am Himmel zu sehen, wenn den das Wetter mitspielt.

Für Schaulustige und Sternengucker könnten die kommenden Tage zu einem Spektakel werden.Ein Komet und Hunderte, in der Atmosphäre verglühende Meteore werden am Nacht- und Morgenhimmel über Deutschland erwartet. Komet „C/2021 A1 Leonard“ wir