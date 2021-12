Karl Lauterbach (SPD), neuer Bundesminister für Gesundheit.

Berlin. Sind aktuell genügend Impfdosen für die Pläne bis zum Jahresende verfügbar? Wo werden sie gelagert? Und wo gibt es Defizite? Das will Gesundheitsminister Lauterbach in einer Inventur zutage fördern.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will sich noch in dieser Woche einen Überblick über die in Deutschlandvorrätigen Mengen an Corona-Impfstoffen verschaffen. „Wir haben die Grundlage für 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresend