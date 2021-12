Komet fliegt an Erde vorbei in die Weiten des Alls

Dieses Bild des Kometen „C/2021 A1 Leonard“ wurde mit einem Teleskop in England aufgenommen.

University of Hertfordshire/dpa

Heppenheim. „C/2021 A1 Leonard“ kommt der Erde am Sonntagmorgen ungewöhnlich nah und könnte mit bloßem Auge zu sehen sein. Allerdings wird der Abstand immer noch mehrere Millionen Kilometer betragen.

Es wird ein einmaliges Schauspiel bleiben: Der Anfang des Jahres entdeckte Komet „C/2021 A1 Leonard“ fliegt am kommenden Wochenende an der Erde vorbei und könnte am Morgenhimmel sichtbar werden.Seine geringste Entfernung werde er am Sonntag