Berlin. Weihnachten ist nicht nur besinnlich: Gerade für Vierbeiner kann der Trubel der Festtage stressig sein. Wir geben Tipps, wie Katzenbesitzer ihre Schützlinge sicher und entspannt durch die Weihnachtszeit bringen.

Weihnachtsdeko, Gäste, Geschenkeberge: Was selbst für Menschen in der Weihnachtszeit Stress bedeuten kann, versetzt Katzen erst Recht in Aufruhr. Hektik, fremde Menschen, bunte Dekorationen und laute Musik stören Stubentiger in ihrer gewohnten Umgebung.

Damit sich die Feiertage für Besitzer und Schützling möglichst stressfrei gestalten, gibt es ein paar Tricks zu beachten.

Weihnachtsbaum: So wird er katzensicher

Der Weihnachtsbaum mit seiner bunten Deko ist für Katzen ein echtes Spiel- und Kletterparadies. Die Spielerei endet jedoch leicht in kaputten Kugeln – oder sogar einem umgestürzten Baum. Das ist nicht nur nervig, sondern kann auch gefährlich werden.

Um das Schlimmste zu vermeiden, sollte der Baum sicher im Baumständer stehen. Zusätzlich kann er mit einer Schnur an der Wand befestigt werden. Damit der Baum für die Katze weniger interessant ist, verzichtet man am besten auf herunterhängende Deko wie Lametta. Wegen der hohen Brandgefahr meidet man echte Kerzen besser – gerade wenn man eine besonders verspielte Katze hat. Auch bruchsicherer Baumschmuck aus Holz oder Stroh bietet sich an – empfindliche Kugeln fallen dem Stubentiger schnell zum Opfer.

Generell sollte die Katze nicht mit dem Baum alleingelassen werden. Denn: Laut dem Tierfutterhändler Fressnapf sind die im Tannenbaum enthaltenen ätherischen Öle und Harz giftig für Stubentiger. Die Katze darf also nicht am Baum knabbern oder aus dem Baumständer trinken. Für den Fall der Fälle sollte man wissen, welcher Tierarzt an Weihnachten Notdienst hat.



Versteck herrichten: Katzen brauchen einen Rückzugsort

Um dem Trubel entfliehen zu können, brauchen Katzen einen Rückzugsort. Dafür kann man dem Vierbeiner am besten in einem Raum, der von Besuchern nicht betreten wird, ein gemütliches Versteck herrichten. Hier verzichtet man am besten auch auf Weihnachtsdeko. Die Tür sollte man aber nicht schließen: So kann die Katze selbst entscheiden, ob sie mitten im Geschehen sein möchte oder lieber ihre Ruhe hat.

Außerdem sollte man Tages- und Futterroutinen möglichst beibehalten. Das gibt dem Tier zusätzlich Sicherheit.

Braten, Punsch und Schokolade: Für Katzen kein Festmahl

An Weihnachten dreht sich alles ums Essen – vom Gänsebraten bis zum Plätzchenteller. Für Katzenbesitzer ist dabei jedoch Vorsicht geboten. Denn: Viele Weihnachtsleckereien wie Schokolade sind für Katzen giftig. Man sollte Lebensmittel also nicht für die Katze zugänglich aufbewahren.

Nach dem Essen die Katze den Knochen abknabbern lassen? Auch das sollte man laut dem "Fressnapf"-Magazin lieber lassen. Knochensplitter können für die Katze gefährlich werden und auch die Gewürze bekommen ihr nicht.