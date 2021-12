Im DLR-Gewächshaus in der Nähe der Forschungsstation wird seit 2018 gegärtnert.

Bremen. Im Gewächshaus an der Neumayer III-Station in der Antarktis wird gegärtnert, um zu erforschen, wie Astronauten auf Missionen frisches Gemüse züchten können. Nun steht eine grundlegende Veränderung an.

Nach vier Jahren Nutzung ist das Gewächshaus an der Neumayer-Station in der Antarktis demnächst Geschichte: Schon bald wird Wissenschaftlerin Jess Bunchek die letzte Ernte im ewigen Eis einfahren.„Wir haben alles gelernt, was wir wissen wol