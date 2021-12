Berlin. Dass Rauchen Erektionsstörungen fördert, ist bekannt. Eine Studie zeigt jetzt, dass auch E-Zigaretten – die für viele als gesündere Alternative gelten – ein Risikofaktor für Potenzprobleme sind.

Rauchen schadet der Gesundheit und kann bei Männern die Sexualität beeinflussen: Mit dem Hinweis "Rauchen bedroht Ihre Potenz" wird deshalb auf Zigarettenschachteln gewarnt. Der Grund: Rauchen fördert Ablagerungen in den Blutgefäßen, die bei Männern auch den Blutfluss in den Penis stören können – und so laut der Barmer Krankenkasse Erektionsprobleme begünstigen. Außerdem könne Zigarettenrauch die Qualität und Quantität der Spermien mindern. Viele greifen deshalb lieber zu E-Zigaretten, die als gesünder gelten. Eine Studie aus den USA hat jetzt jedoch ergeben, dass auch die Verdampfer das Risiko für Potenzprobleme erhöhen.

Risiko für Erektionsstörungen steigt bei E-Rauchern

Für die im "American Journal of Preventive Medicine" veröffentlichte Studie wurden Daten von mehr als 13.000 Männern ab 20 Jahren verwendet, die in einer vorherigen Studie über Erektionsstörungen berichteten. Die Auswertung ergab, dass das Risiko für erektile Dysfunktion bei Männern, die täglich E-Zigaretten rauchten, um den Faktor 2,4 höher war als bei jenen, die noch nie eine E-Zigarette geraucht hatten. Das Risiko für Erektionsprobleme sei bei E-Rauchern also mehr als doppelt so hoch.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (53 Prozent) waren ehemalige Zigarettenraucher, 21 Prozent rauchten zudem zeitgleich herkömmliche Zigaretten und 14 Prozent nutzten andere Tabakprodukte. Bei jenen, die zuvor herkömmliche Zigaretten geraucht hatten, sei das Risiko noch einmal höher.



Nikotin reduziert Blutfluss

Es gebe Belege, dass die Erektionsstörungen entstehen, weil Nikotin den Blutfluss reduziert. Außerdem würde der Konsum von E-Liquids mit und ohne Nikotin das Testosteron-Level senken. Jedoch ließe sich das Risiko für Potenzprobleme mit körperlicher Aktivität eindämmen: "Diejenigen, die wöchentlich körperlich aktiv waren, hatten eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, an erektiler Dysfunktion zu leiden, als diejenigen, die keine körperliche Aktivität angaben", heißt es in der Studie.

Bei der Studie habe es sich um die erste Untersuchung des Zusammenhangs von E-Zigaretten-Konsum und Erektionsstörungen gehandelt. Die Ergebnisse ließen darauf schließen, dass das Rauchen von E-Zigaretten sich unabhängig von Alter und weiteren Risikofaktoren negativ auf die Potenz auswirkt.



Die Forscher gaben an, dass sich E-Raucher des potentiellen Risikos von E-Zigaretten für die Potenz bewusst sein sollten – gerade weil E-Zigaretten häufig als gesündere Alternative zu herkömmlichen Glimmstängeln wahrgenommen werden.