Berlin. Die Polizei hat im Jahr 2020 75.023 Einbrüche erfasst. Betroffene müssen nicht nur den materiellen Verlust beklagen, sondern auch die psychische Last. Wie Sie sich vor Einbrüchen schützen und Gaunerzinken erkennen.

Einbrecher zeichnen unauffällig Gaunerzinken auf die Hauswand oder den Gartenzaun. Manchmal nutzen sie als Markierungsort auch den Briefkasten oder das Garagentor. Die Zeichen sollen Aufschluss über das Haus oder die Wohnung sowie deren Bewohner geben.

Gaunerzinken: Bedeutung und Häufigkeit

Der damalige Leiter der Stabsstelle Prävention bei der Polizeidirektion Flensburg, Ulrik Damitz, erklärte gegenüber dem Präventionsportal "Polizei Dein Partner", dass die Gaunerzinken eher eine Seltenheit seien, dennoch aber weiterhin existierten. Heutzutage werden vor allem Bilder eines Hauses mit dem Smartphone aufgenommen und an die Komplizen weitergeleitet. "Das ist deutlich einfacher, als irgendwelche Zeichen an das Haus zu schmieren. Auch das Entdeckungsrisiko ist dadurch natürlich viel geringer", sagt Damitz.

Grafik: Ein Überblick über die Bedeutung einiger Gaunerzinken.

Doch wie sollten Sie vorgehen, wenn Sie Gaunerzinken an Ihrem Haus entdecken? Damitz erklärt, dass die Polizei erst von einem möglichen Einbruch ausgeht, wenn auch andere Indizien für ihn sprechen. Weitere Anzeichen könnten sein, dass Sie das Gefühl haben, dass das Haus beobachtet wird oder jemand vorgibt, in Ihr Haus zu müssen. So berichtet Damitz von einem Fall, in dem Kinder einen Hausbesitzer gefragt haben, ob sie ihre Hände waschen dürften. Später habe er dann noch Gaunerzinken entdeckt. Wichtig sei, dass Sie die Indizien fotografieren und die Polizei kontaktieren. "Wenn man sieht, dass irgendwo jemand Verdächtiges steht und auffällige Dinge tut, geben wir als Polizei die Empfehlung, das mit dem Handy aufzunehmen. Kann man die Person und vielleicht auch noch ein Kennzeichen auf dem Foto erkennen, ist das umso besser", sagt der Polizist.

Wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können

Die Polizei gibt Tipps, um sich vor einem Einbruch zu schützen.

Egal, wie kurz Sie das Haus verlassen, schließen Sie die Haustür immer ab .

Sie die Haustür . Auch Fenster, Balkon- oder Terassentüren müssen geschlossen sein, wenn Sie das Haus verlassen. Das Fenster nur auf kipp zu stellen reicht nicht aus: Für Einbrecher ist es leicht, die Fenster zu öffnen.

