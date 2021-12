Flensburg. Die drei !!! lösen jeden Fall. Und mit ihnen macht auch das Puzzeln und miträtseln großen Spaß.

Kannst du es gar nicht abwarten, dass Weihnachten kommt? Dann versuch es doch mal mit einem Puzzle. Wenn es sich Stück um Stück zusammenfügt, ist das sehr beruhigend. Damit der Anfang gut gelingt, fängst du am besten mit dem Rand an. Die Stücke mit der geraden Kante sind leichter herauszufinden und von dort findest du leichter weiter. Birgit Brockschmidt / Heike Mahrt

Piet, Paula und Ole, die KiWi-Maskottchen, haben am Wochenende ein besonderes Puzzle ausprobiert: ein Krimi-Puzzle. Mit den „Drei !!!“ Kim, Franzi und Marie haben sie dabei den „Skandal auf dem Reitturnier“ aufgeklärt. Das war lustig, weil sie dabei erst einen Teil einer Geschichte lesen mussten (die hat Paula natürlich vorgelesen, das macht sie so gern). Dann kam die Stelle, wo sie das Puzzle zusammenbauen mussten - Oles große Stunde. Auf dem Puzzlebild fanden sich jede Menge Hinweise, was bei dem Turnier passiert sein könnte, und die haben die drei nach einer Anleitung im Begleitheft zusammengetragen. Dann mussten sie noch die geheime Schatulle, die in der Box mitgeliefert wurde, öffnen. Der Witz dabei ist, dass erst auf dem Puzzlebild verraten wird, wie sie geöffnet werden kann. Darin war der entscheidende Hinweis. Piet hat messerscharf kombiniert und die Lösung gefunden.

Hast du auch Lust, dieses Krimirätsel zu lösen? Dann mach mit bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen dreimal ein Set mit dem Krimi-Puzzle „Skandal auf dem Reiterhof“ zusammen mit noch mehr Krimi-Lesestoff: dem Buch „Die drei !!! - Geburtstagsdiebe“.

Du willst mitmachen? Dann beantworte diese Frage:

Wie heißen die drei Nachwuchs-Detektivinnen „Die drei !!!“?

Sende deine Antwort bis Freitag, 10. Dezember, 24 Uhr, an die KiWi-Redaktion unter kiwi@noz.de.