Corona-Zahlen am Freitag: Inzidenz steigt nach Rückgang wieder an

Die Inzidenz steigt nach kurzzeitigem Rückgang wieder an.

Swaantje Hehmann/dpa

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach einem leichten Rückgang an den drei Tagen zuvor nun wieder gestiegen. Die Hospitalisierungsrate bleibt unter dem Schwellenwert von 6.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 442,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 439,2 gelegen, vor einer Woche bei 438,2 (Vormonat: 169,9). Die Gesund