Ein Mitarbeiter einer Corona-Teststation trägt Teströhrchen.

Marijan Murat/dpa

Berlin. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum dritten Mal in Folge gesunken – die Zahl der Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau. Einige Gesundheitsämter kommen mit den Nachmeldungen nicht nach.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 439,2 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag hatte der Wert bei 452,2 gelegen, am Mittwo