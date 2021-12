Hamburg. Auf dem Markt tummeln sich Nahrungsergänzungsmittel, die allesamt versprechen, gesünder zu machen. Manche werben sogar damit, Krebserkrankungen vorzubeugen oder gar bei Krebs zu helfen. Doch kann das stimmen?

Die Krebs-Experten sind sich einig: In den meisten Fällen halten Nahrungsergänzungsmittel nicht das, was sie versprechen. Tatsächlich können Ergänzungsmittel sogar großen Schaden im Körper anrichten. Was Sie zu diesem Thema wissen sollten.

Nahrungsergänzungsmittel als Schutz vor Krebs?

Im Optimalfall brauchen gesunde Menschen gar keine Ergänzungsmittel. Kritische Nährstoffe und Vitamine sollten über die Ernährung in ausreichender Menge aufgenommen werden. Sowohl gesunde als auch kranke Menschen sollten darauf achten, sich ausgewogen zu ernähren. Durch die gute Versorgungslage in Ländern wie Deutschland sind Nährstoffmängel eine Seltenheit. Mittels eines Bluttests können Sie beim Arzt kontrollieren, ob Ihre Ernährung Sie ausreichend versorgt. Wenn nicht, könnten Ergänzungsmittel für eine gewisse Zeitspanne sinnvoll sein. Diese sollten Sie allerdings nur in Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin nehmen. Experten gehen nicht davon aus, dass einige Nahrungsergänzungsmittel zwingend sind, um Krebs vorzubeugen.

Gefährliche Wechselwirkungen sind möglich

Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel kann sich auf Medikamente auswirken. "Therapieeffekte können dadurch verlangsamt oder sogar unterbunden werden“, so Dr. Jutta Hübner vom Uniklinikum Jena gegenüber der Deutschen Krebsgesellschaft. Es könne zum Beispiel dazu kommen, dass Medikamente schneller oder langsamer abgebaut werden als eigentlich vorgesehen. Das habe negative Folgen für die Bekämpfung des Tumors.

Vorsicht bei Antioxidantien, Vitamin D und Selen

Bei der Krebsbekämpfung spielen Chemotherapien eine bedeutende Rolle. Ziel ist es, mit Hilfe von chemischen Substanzen Tumorzellen anzugreifen. Einige Krebspatienten nehmen zusätzlich Antioxidantien wie beispielsweise Vitamin C und/oder Vitamin E ein. Antioxidantien sollen schädliche freie Radikale binden und so den Körper vor Stress und anderen Symptomen schützen. Für die Krebsbekämpfung ist die zusätzliche Aufnahme von Antioxidantien allerdings gänzlich ungeeignet. Die Hoffnung der Patienten ist es, dass die Antioxidantien die gesunden Zellen schützen. Doch das Problem ist, dass die Tumorzellen ebenfalls geschützt werden. Die Chemotherapie kann also im schlimmsten Fall nicht richtig wirken.

Einige Studien deuten darauf hin, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel Krebskrankheiten vorbeugen kann, während ein Mangel das Krebsrisiko erhöht. „Es spricht sehr viel dafür, dass das auch für die Krankheitssituation gilt“, erklärt Hübner. Dennoch müssten alle Studien mit großer Vorsicht beobachtet werden. Auch die künstliche Zufuhr von Vitamin D sollte unbedingt mit dem Arzt abgesprochen werden. Außerdem empfiehlt Hübner, vor Beginn der Einnahme und drei Monate später die Werte zu kontrollieren. Die Kosten für solche Spiegelkontrollen werden allerdings nicht immer von der Krankenkasse übernommen.

Oft wird auch das Spurenelement Selen bei Krebsbehandlungen besprochen. Selen, das in Kohl- und Zwiebelgemüse und anderen Lebensmitteln enthalten ist, wirkt ebenfalls antioxidativ. Die Studienlage zu Selen ist nicht ausreichend und Patienten sollten sehr vorsichtig sein. Das Ziel sollte immer nur sein, den Selen-Gehalt im richtigen Normbereich zu halten, da auch eine Überdosierung schädlich sein kann.

Bei schweren Krebsverläufen kann es manchmal dennoch sinnvoll sein, Ergänzungsmittel einzunehmen, wie die Experten vom Tumorzentrum München erklären. Allerdings sollten Sie dies nur in Absprache mit Ihrem Arzt tun. Außerdem raten Verbraucherschützer Krebspatienten, vorsichtig mit Werbeversprechen umzugehen. Der Krebsinformationsdienst berichtet zum Beispiel von Multivitamindrinks, die mehr als 100 Euro pro Liter kosten und gegen Krebs helfen sollen. Solche Informationen sind in den meisten Fällen falsch und Patienten sollten sich von solchen Produkten fernhalten.

Keine ausreichende Kontrolle

Sowohl gesunde als auch kranke Menschen sollten wissen, dass sich Nahrungsergänzungsmittel in vielen Aspekten von Arzneimitteln unterscheiden, beispielsweise in der Zulassung. "Die Annahme ist weit verbreitet, dass Nahrungsergänzungsmittel in gleicher Weise wie Arzneimittel geprüft werden, bevor sie auf den Markt gelangen", so Hübner. "Das ist aber nicht der Fall, nur für Arzneimittel muss die Sicherheit und Wirksamkeit vor deren Zulassung belegt werden.“

Nahrungsergänzungsmittel gelten nicht als Arznei, sondern als Lebensmittel. Deshalb muss nur das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit über ein neues Produkt auf dem Markt informiert werden. Der Hersteller ist dabei zwar für die Sicherheit der Ergänzungsmittel zuständig, muss einen Sicherheitsnachweis aber nicht vorlegen. Ebenso müssen Hersteller nicht beweisen, dass das Produkt wirksam ist. Neue Medikamente werden hingegen deutlich strenger reguliert und müssen sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit nachweisen.