So hängen gesunde Ernährung und Krebs-Vorsorge zusammen

Eine Krebszelle dreidimensional dargestellt. Auch der Lebensstil kann die Entstehung von Krebs begünstigen. (Symbolbild)

imago images/Westend61

Berlin. Mediziner gehen davon aus, dass rund 40 Prozent aller Krebsfälle durch einen gesünderen Lebensstil verhindert werden könnten. 500.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Krebs. So ernähren Sie sich richtig.

Wie das Deutsche Krebsforschungszentrum erklärt, entsteht Krebs durch zufällige Fehler im Erbgut einer Zelle. Die Zellen vermehren sich dann rapide, ohne vom Körper zerstört zu werden. Darüber hinaus können weitere Faktoren die Bildung