Luftschadstoffe: So schädlich sind sie für die Gesundheit

Luftverschmutzung gehört zu den häufigsten Todesursachen weltweit.

imago images/Christoph Hardt

Berlin. Die Luftqualität in Deutschland hat sich über die vergangen Jahrzehnte stetig verbessert. Dennoch ist das Level der Luftschadstoffe noch lange nicht niedrig genug, jährlich sterben tausende Menschen an den Folgen.

Bilder von Smog in europäischen Städten sind heutzutage zum Glück relativ selten, die Zeiten von Smog-Perioden, in denen die Sterblichkeit deutlich ansteigt, sind vorbei. Die Luftqualität in Deutschland und den meisten Ländern Europas hat s