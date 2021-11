Die EMA hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegeben.

Carolyn Kaster/AP/dpa

Berlin. Erwachsene können in Deutschland seit elf Monaten gegen Covid-19 geimpft werden. Für Kinder unter 12 Jahren soll es bald auch losgehen. Experten halten sich aber mit einem klaren Votum zurück - noch.

Bei weiter steigender Corona-Inzidenz in Deutschland rücken Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in greifbare Nähe. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Donnerstag grünes Licht für die Zulassung des Präparats von Bion