Erstmals Japankäfer in Deutschland in Falle gegangen

Der Japankäfer (Popillia japonica) stammt ursprünglich aus Asien.

Olaf Zimmermann/LTZ Augustenberg/dpa

Freiburg im Breisgau. Schädlingsalarm in Baden-Württemberg: In Freiburg wurde erstmals ein lebender Japankäfer gefangen. Die Tiere können starke Fraßschäden in der Landwirtschaft hinterlassen.

Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Exemplar des schädlichen Japankäfers nachweislich in eine Falle gegangen.Dabei handelt es sich nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg vom Dienstag um den ersten amtlich bestätigten Fund eines le