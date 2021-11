Belgische Waffeln zum Frühstück: Ein Spitzenpatissier verrät, worauf es bei der Zubereitung ankommt.

St. Gallen/Langen. Ihr Duft weckt Erinnerungen an die Kindheit: Belgische Waffeln duften himmlisch, sind fluffig und knusprig. Ein Profi verrät Tricks, wie sie zuhause am besten zubereitet werden. Damit die Waffeln so lecker schmecken wie bei Oma.

Ganz gleich, ob man sie nun belgische, Brüsseler Waffeln oder Sahnewaffeln nennt, süße Leckermäuler verstehen dasselbe darunter: rechteckige dicke Waffeln mit tiefen Waben. Die sind wichtig, damit man sie – anders als die dünneren Schwester