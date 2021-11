Angespülter Plastikmüll an einem Strand auf Lanzarote.

imago images/imagebroker

Berlin. Mikroplastik ist in der Luft, im Wasser, in unserer Nahrung. Immer mehr der winzigen Plastikpartikel gelangen in die Umwelt. Wie gefährlich sind sie? Wir zeigen Tipps, mit denen Sie Mikroplastik im Alltag vermeiden können.

Plastikmüll, der bergeweise im Meer schwimmt, Schildkröten oder Vögel, die sich in Plastikteilen verheddern – das Plastikmüll-Problem in den Meeren lässt sich immer wieder an solchen erschreckenden Bildern festmachen. Eine andere Gefah