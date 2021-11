Bevor Sie die Gartengeräte vor dem Winter verstauen, sollten diese gereinigt und gepflegt werden.

imago images/Shotshop

Hamburg. Nachdem die letzten Arbeiten im Herbst im Garten erledigt sind, sollten Sie auch die Geräte winterfest machen, damit im Frühjahr keine böse Überraschung droht: Was Sie bei der Reinigung und Pflege beachten sollten.

Gartenschere, Rasenmäher und Co. benötigen genau wie Ihr Garten ein wenig Zuneigung, bevor es in den Winterschlaf gehen kann. Wir erklären, was Sie bei der Reinigung und Pflege beachten sollten. Zum Thema: Diese zehn Tipps für den