Korallenbleichen in 98 Prozent des Great Barrier Reefs

Korallen am Great Barrier Reef, die von der Korallenbleiche betroffen sind, vor der Küste von Cairns.

Daniel Naupold/dpa

Sydney. Eines der größten Naturwunder der Erde ist durch den Klimawandel massiv bedroht: Im Great Barrier Reef häufen sich dramatische Korallenbleichen. Fast die gesamte Naturerbe-Stätte war schon betroffen.

Während in Glasgow die Weltklimakonferenz um Ergebnisse ringt, warnen Experten in Australien vor einem dramatischen Korallensterben im Great Barrier Reef. Nur zwei Prozent aller Korallen in der Weltnaturerbe-Stätte seien noch nicht von Mass