Corona-Regeln in Dänemark: Das gilt jetzt für Pendler und Reisende

Eine Maskenpflicht oder eine Pflicht zum Vorzeigen eines Corona-Passes galten im dänischen Alltag mehrere Wochen lang nicht.

imago images/Francis Joseph Dean

Kopenhagen/Berlin. Nachdem in Dänemark beinahe alle Hygieneregeln für den Alltag aufgehoben worden waren, stiegen die Infektionszahlen dramatisch an. Jetzt führt das Land die 3G-Regeln wieder ein. Was jetzt für Urlauber und Pendler gilt.

Seit dem 10. September hatte es im dänischen Alltag fast keine Corona-Maßnahmen mehr gegeben. Als erstes EU-Land hatte das Nachbarland beispielsweise die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und sogar im öffentlichen Persone