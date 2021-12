Dänemark ist Hochrisikogebiet: Was Urlauber und Pendler jetzt wissen müssen

Ab Montag führt Dänemark wieder eine Maskenpflicht ein. Seit dem 12. November gilt in dem Land wieder die 3G-Regelung.

imago images/Francis Joseph Dean

Kopenhagen/Berlin. Seit dem 19. Dezember gilt Dänemark als Hochrisikogebiet – droht bald die Einstufung als Virusvariantengebiet? Was Reisende und Pendler beachten müssen.

In Dänemark sind in den letzten Wochen die Corona-Zahlen sprunghaft angestiegen. Am Freitag erreichte die Zahl der Neuinfektionen einen Rekordwert von rund 12.000. Mehr als ein Fünftel davon habe die Omikron-Variante, sagte Ministerpräsiden