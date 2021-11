Corona-Regeln in Dänemark: Das müssen Reisende jetzt beachten

Eine Maskenpflicht oder eine Pflicht zum Vorzeigen eines Corona-Passes gelten im dänischen Alltag schon seit mehreren Wochen nicht mehr. Die Corona-Zahlen steigen seitdem stetig an.

imago images/Francis Joseph Dean

Kopenhagen/Berlin. In Dänemark steigen die Infektionszahlen weiter dramatisch an. Vor wenigen Wochen noch hatte das Land beinahe alle Hygieneregeln für den Alltag aufgehoben. Was Einreisende aus Deutschland jetzt wissen müssen.

Seit dem 10. September gibt es im dänischen Alltag fast keine Corona-Maßnahmen mehr. Als erstes EU-Land hatte das Nachbarland beispielsweise die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und sogar im öffentlichen Personennahverkehr aufgeho