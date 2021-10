Warum es im Herbst viele Marienkäfer in die Häuser zieht

An Fenstern und Hausritzen finden sich im Herbst manchmal Marienkäfer.

dpa/Felix Kästle

Berlin. Warum finden sich aktuell in den Wohnungen – und hier gerne in den Fensterritzen – Scharen von Marienkäfern? Und was sollte man gegen die Invasion der angeblichen Glücksbringer tun?

Sie finden sich dieser Tage an den Innenseiten der Fenster, in Ritzen und überall dort, wo es einigermaßen ruhig ist: Marienkäfer. „Gott sei Dank, sonst würden sie ja sterben“, sagt Ulrich Thüre, Sprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Nieder