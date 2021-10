Neue Umfrage: So müde sind die Deutschen nach der Zeitumstellung

40 Prozent der Frauen leiden laut einer Umfrage unter der Zeitumstellung. Gerade Müdigkeit tritt nach der Umstellung häufig auf.

imago images/Shotshop

Hamburg. Wenig scheint bei den Deutschen so unbeliebt wie die Zeitumstellung. Nicht verwunderlich, schaut man auf die Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schlafstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Etwa jedem dritten Menschen in Deutschland hat die Zeitumstellung schon einmal zu schaffen gemacht. 30 Prozent der Befragten gaben in einer repräsentativen Studie des Forsa-Instituts im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit an, schon einm