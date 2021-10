Eine Impfkampagne für etwa 28 Millionen betroffene Kinder in den USA könnte schon im November starten.

Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin/Silver Springs. Für Kinder unter zwölf Jahren ist in europäischen und vielen anderen Ländern bislang kein Corona-Impfstoff zugelassen. In den USA könnte sich das nun ändern. Und in Deutschland?

Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren könnten in den USA Anfang November beginnen - in Deutschland müssen sich impfwillige Eltern voraussichtlich auf einen deutlich späteren Start einstellen. Der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder