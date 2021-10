WHO: Neue Delta-Mutante im Blick

Schild zur sozialen Distanzierung in London. Kürzlich hatten Experten Von einer - noch geringen - Ausbreitung der Mutante in Großbritannien berichtet.

Alberto Pezzali/AP/dpa

Genf/Moskau. Es gibt etliche Varianten des Coronavirus. Längst nicht alle davon gelten als besorgniserregend. Eine neue Subvariante von Delta will die Weltgesundheitsorganisation nun aber genauer im Auge behalten.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat laut eigener Aussage eine neue Mutante der Corona-Variante Delta im Blick, die auch in Deutschland bereits gefunden wurde. Das Virus namens AY.4.2 weise zwei zusätzliche Mutationen auf, teilte die WHO