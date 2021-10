Medizinische Sensation: Schweineniere an hirntote Frau angeschlossen

Auf diesem Foto vom September 2021 untersucht ein Chirurgenteam in einem Krankenhaus eine Schweineniere.

dpa/Joe Carrotta/NYU Langone Health

New York. Ein Hoffnungsschimmer für viele Menschen: Berichten zufolge ist es einem New Yorker Transplantationsteam gelungen, eine Schweineniere länger als zwei Tage an einen menschlichen Organismus anzuschließen.

Ein New Yorker Transplantationsteam hat eigenen Angaben zufolge eine Schweineniere für mehr als zwei Tage an einen Menschen angeschlossen. Das Organ sei für 54 Stunden außerhalb des Körpers am Bein einer hirntoten Person mit dem Blutkreisla