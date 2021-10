Im Herbst ist es wichtig, Unkraut zu jäten, um den Garten auf das Frühjahr vorzubereiten.

Imago Images/blickwinkel

Hamburg. Wer sich im Frühjahr nicht über Unkraut ärgern will, sollte schon im Herbst anpacken. Wir erklären, weshalb das Jäten im Herbst so wichtig ist und was Sie beachten sollten.

Wenn im Herbst und Winter das Unkraut noch im Garten wächst, hat das negative Folgen für das nächste Frühjahr. Der Boden wird in seiner eigentlichen Ruhephase zu sehr beansprucht. Nährstoffe, die Ihre eigenen Kulturpflanzen zum Wachsen benö