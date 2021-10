Cyberkriminalität wird zu einem immer größeren Phänomen in Deutschland (Symbolbild)

dpa/Oliver Berg

Schondorf. Cyberkriminalität wird immer mehr zu einem Massenphänomen in Deutschland: Im Jahr 2020 gab es rund 108.000 Delikte, mehr als doppelt so viel wie 2015 bei einem durchschnittlichen Zuwachs von acht bis zehn Prozent pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Was können Sie dagegen tun?

Von Fällen der Cyberkriminalität wird gerade einmal gut jeder fünfte Fall aufgeklärt. Die Liste der möglichen Delikte ist lang: Identitätsdiebstahl, Cyber-Mobbing, die Fälschung von Daten, Computersabotage, Ausspähen und Abfangen von Daten