Berlin. Wer in den Herbstferien nochmal in die Sonne fliegen will, muss am Flughafen einiges beachten. Durch die Kontrolle von Impf- und Testnachweisen kann es zu Wartezeiten kommen. Das können Reisende vorab erledigen.

Corona macht internationale Reisen aufwendiger. Praktisch alle Länder fordern von Touristen Nachweise etwa für Impfungen oder PCR-Tests. Die Kontrolle dieser Dokumente am Flughafen nimmt Zeit in Anspruch. Urlauberinnen und Urlauber können i