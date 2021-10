Booster-Shot mit Biontech – für wen er in Frage kommt

Dritte Corona-Impfung mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer: Wer in Deutschland und anderen EU-Länder einen Booster-Shot bekommt.

dpa/Sven Hoppe

Brüssel. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt Corona-Drittimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech. Zudem könnte eine antivirale Anti-Corona-Pille ein Zulassungsverfahren durchlaufen.

In Deutschland wie auch in anderen Ländern Europas werden bereits Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht, etwa an Pflegeheimbewohner oder Krankenhausangestellte, um dem nachlassenden Immunschutz vorzubeugen. Nun zog die Eu