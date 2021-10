Eine Medaille mit dem Konterfei von Alfred Nobel ist im Nobel Museum zu sehen.

Kay Nietfeld/dpa

Stockholm. Eine Nobelmedaille, ein Diplom und ein sattes Preisgeld: Wer diese Auszeichnungen in diesem Jahr erhält, entscheidet bald in Stockholm und Oslo. Den Startschuss gibt erneut der Medizin-Nobelpreis.

Es geht wieder los: Mit der Bekanntgabe der Preisträger in Medizin beginnen in Skandinavien die Tage der Nobelpreis-Verkündungen.Die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm präsentiert, wen sie diesmal für den Nobelpreis in P