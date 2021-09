Die Merkur-Sonde „BepiColombo“ wird am frühen Samstagmorgen am innersten Planeten des Sonnensystem vorbeisausen.

ESA/ATG medialab/dpa/Illustration

Darmstadt. Am Samstag soll die Merkur-Sonde „BepiColombo“ ihren ersten von sechs Vorbeiflügen an ihrem Zielplaneten absolvieren. Dabei sollen auch Bilder gemacht werden.

Sie ist dem Ziel so nah, doch nur für kurze Zeit. Die Merkur-Sonde „BepiColombo“ wird am Samstag um 1.34 Uhr (MESZ) in nur rund 200 Kilometern Höhe am innersten Planeten des Sonnensystems vorbeisausen.Nach Angaben der europäischen Raumfahrt