Merkur-Sonde am Samstag erstmals am Bestimmungsort

Die Merkur-Sonde „BepiColombo“ wird am frühen Samstagmorgen am innersten Planeten des Sonnensystem vorbeisausen.

ESA/ATG medialab/dpa/Illustration

Darmstadt. Die Merkur-Sonde „BepiColombo“ soll am Wochenende ihren ersten von sechs Vorbeiflügen an ihrem Zielplaneten absolvieren. Dabei sollen auch Bilder gemacht werden.

Sie ist dem Ziel so nah, doch nur für kurze Zeit. Die Merkur-Sonde „BepiColombo“ wird am Samstag um 1.34 Uhr (MESZ) in nur rund 200 Kilometern Höhe am innersten Planeten des Sonnensystems vorbeisausen.Nach Angaben der europäischen Raumfahrt