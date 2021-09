Wegen der Corona-Pandemie nehmen die Preisträger ihre Medaillen und Urkunden nicht in Stockholm, sondern an unterschiedlichen Orten entgegen.

Peter Kneffel/dpa/Pool/dpa

Stockholm. Der weitere Pandemie-Verlauf und mögliche Reise-Regularien schränken die Planungssicherheit ein. Deshalb werden die Nobelpreisträger ihre Auszeichnungen auch in diesem Jahr nicht vor Ort empfangen.

Die Nobelpreisträgerinnen und -träger werden ihre Auszeichnungen in diesem Jahr wieder in ihren Heimatländern statt in Stockholm in Empfang nehmen.Die jeweiligen Preisübergaben in den wissenschaftlichen Kategorien sowie in Literatur werden