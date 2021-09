Bis Mitte Dezember kann man wieder das Bahnticket von Aldi nutzen: Zwei Fahrten für 50 Euro.

dpa/Julian Stratenschulte

Berlin. Pünktlich zu den Herbstferien ein günstiges Bahn-Angebot: Aldi bietet in Kooperation mit der Deutschen Bahn zwei Zugtickets für 49,90 Euro an – die Aktion ist aber zeitlich begrenzt. Was Sie dazu alles wissen sollten.

In diesem Jahr kooperieren der Discounter Aldi und die Deutsche Bahn wieder und haben für ihre Kunden ein günstiges Angebot: Für 49,90 Euro können sie zwei Bahntickets kaufen und damit quer durch Deutschland fahren. Allerdings gilt die Akti