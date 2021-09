Proktologische Untersuchung: Eine mögliche Behandlungsposition ist die linke Seitenlage.

imago images/Panthermedia

Hamburg. Juckreiz am After, auffälliger Stuhlgang oder Schmerzen: Es gibt einige Gründe, wann der Besuch beim Proktologen Sinn macht. Was Sie dazu wissen sollten.

Der Besuch beim Proktologen ist mit unangenehmen und schmerzhaften Erwartungen verbunden – manche Sorge ist jedoch unbegründet. Was Sie über die Vorbereitung und den Ablauf einer Untersuchung wissen sollten.Worum kümmert sich ein Proktologe