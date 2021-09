Markus Söder bei der Eröffnung des Zukunftsmuseum in Nürnberg.

Daniel Karmann/dpa

Nürnberg. Wie könnte unsere Zukunft aussehen? Ein neues Museum in Nürnberg zeigt Visionen.

Nach mehr als drei Jahren Bauzeit ist am Freitag das Zukunftsmuseum in Nürnberg eröffnet worden. In der Ausstellung geht es um Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data oder das Leben im All, die unter ethischen Gesichtspunk