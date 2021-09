Bei einer Mammografie werden die Brüste fixiert und geröntgt, um sie auf Vorstufen von Brustkrebs abzusuchen.

imago images/photothek/Thomas Imo

Berlin. Jede achte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Bestimmte Risikofaktoren machen manche anfälliger als andere. Wie Sie vorsorgen können.

Brustkrebs ist die am häufigsten diagnostizierte Krebserkrankung in Deutschland. Das RKI registrierte 2017 fast 70.000 betroffene Frauen und rund 650 erkrankte Männer. Knapp 20.000 Brustkrebspatienten überlebten in dem Jahr nicht.Die Krankh