Viele Gartenbesitzer haben im Spätsommer Schwierigkeiten, ihre Ernte von Pflaumen, Zwetschgen und Mirabellen zu verbrauchen.

imago images/imagebroker/W. Rolfes

Berlin. September ist Haupt-Erntezeit der heimischen Pflaumen. Doch was stellt man an mit den Mengen an Obst? Die besten Tipps, wie Sie Zwetschgen und Pflaumen haltbar machen, einfrieren oder zu Leckereien verarbeiten.

Spätsommer ist Pflaumenzeit: Ob aus dem heimischen Garten, vom Obstbauern nebenan oder aus dem Supermarkt. Auf Kuchen, in Kompott oder im Rumtopf versüßen Pflaumen und Zwetschgen vielen den September. Zwischen den Obstsorten gibt es üb