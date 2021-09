Schulen: Warum es einheitliche Quarantäne-Regeln braucht

Alltag in der Pandemie: Corona-Test in der Schule.

imago images/ari

Osnabrück. Quer durch die Republik gibt es verschiedene Vorgaben bei den Quarantäne-Regeln im Corona-Fall in Schulen. Nun sprechen sich die Gesundheitsminister der Länder für ein einfacheres Vorgehen aus. Ein Kommentar.

Was passiert, wenn in der Klasse ein Schüler positiv auf Sars-CoV-2 getestet wird? In Deutschland gibt es bisher mehrere Antworten auf diese Frage. Im Ringen um einen möglichst geregelten Schulalltag in der Pandemie stiftet das mehr Verwirr