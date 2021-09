Corona in der Schule: Das müssen Eltern und Kinder jetzt wissen

Für Schulen gelten jetzt bundesweit einheitliche Quarantäneregeln.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Was geschieht, wenn ein Schulkind mit Corona infiziert ist? Die Gesundheitsminister der Länder haben sich auf einheitliche Regeln verständigt. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Lange herrschte in dieser Frage ein föderaler Flickenteppich in Deutschland: Mal mussten nur die unmittelbaren Sitznachbarn des infizierten Kindes in Quarantäne, mal ganze Klassen. Auch Maskenpflicht und die Möglichkeit zur sogena