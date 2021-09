Ab ins All - Der deutsche „Weltraumbahnhof“ rückt näher

Peter Altmaier (r, CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, sieht sich das Modell einer möglichen Raketen-Startplattform der GOSA in der Nordsee an.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Deutschland soll mitmischen in einem Zukunftsmarkt. Ein „Weltraumbahnhof“ ist längst keine Science-Fiction mehr. Das Ziel: ein leichterer Zugang zum All.

Den geplanten deutschen „Weltraumbahnhof“ muss man sich nicht vorstellen wie Cape Canaveral in den USA oder Baikonur in Kasachstan.Stattdessen ist eine schwimmende Startplattform in der Nordsee geplant: Von einem Spezialschiff mit Startramp