Buchsbaumzünsler in Niedersachsen: "Der Zünsler ist überall"

Der Buchsbaumzünsler treibt in vielen Gärten sein Unwesen. Wie weit verbreitet ist er im Norden?

Osnabrück. Der Buchsbaumzünsler richtet vielerorts große Schäden an. Wir haben Experten gefragt, wo der Schädling in Norddeutschland vorkommt und an welchen Orten Gartenbesitzer aktuell verschont von ihm bleiben.

Ähnelt der einst grüne Buchsbaum im Garten langsam einem bräunlichen Gestrüpp, läuten bei Hobbygärtnern die Alarmglocken. Denn dann ist möglicherweise der Buchsbaumzünsler am Werk.2006 wurde der Schädling erstmals in Deutschland entdeckt. V