Schülerinnen in Hamburg nach dem Ende der dortigen Sommerferien Anfang August.

Christian Charisius/dpa

Osnabrück. Unter jungen Menschen ist die Corona-Inzidenz zuletzt angestiegen, unter-12-Jährige können noch nicht geimpft werden – und nun geht die Schule wieder los. Karl Lauterbach warnt vor mehr schweren Erkrankungen. Zu Recht?

Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 75,7. Vor dem Ende der Sommerferien in Niedersachsen am Donnerstag werden nun Befürchtungen laut, dass der Schulstart der Pandemie ei