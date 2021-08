Geschwollene Füße? Vielleicht hilft es, einmal zu kneippen.

imago-images/Jochen Tack

Immenstadt . Oje, die Schuhe passen auf einmal nicht mehr, weil die Füße so dick sind. Vor allem Senioren haben damit zu kämpfen. Was ist der Grund? Was hilft? Und wann kann es gefährlich werden?

Warum schwellen Füße besonders bei älteren Menschen leicht an? Eine Antwort liegt in der schwindenden Leistungsfähigkeit der Adern. Mit zunehmendem Alter lässt die Venenfunktion in den Beinen nach. Das führe zu chronischer Venenschwäche, sa