Bei den Reptilien ist unter anderem die Kreuzotter besonders gefährdet.

Daniel Karmann/dpa

Bonn. Eine „alarmierende Gefährdungssituation“ konstatiert das Bundesamt für Naturschutz mit Blick auf viele Amphibien und Reptilien. Die Gründe sind wieder einmal: Verlust an Lebensräumen und eine uniforme Landschaft.

Die Situation für die meisten Amphibien- und Reptilien-Arten in Deutschland hat sich laut der neuen Roten Liste in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert.Jede zweite der 20 untersuchten Amphibienarten sei in ihrem Bestand gefährdet, t