Kinder erfrischen sich im Nebel eines Brunnens auf dem Rose Kennedy Greenway in Boston.

Michael Dwyer/AP/dpa

Washington. Der Juli war nach Messungen der US-Klimabehörde so warm wie noch nie seit 1880. Am heißesten war es demnach in Asien.

Der vergangene Monat war nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA weltweit der wärmste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen habe um 0,93 Grad Celsius über dem Durchschnitts